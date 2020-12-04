『[輸入盤LPレコード]Kaizers Orchestra / Violeta Violeta Volume II (Brown) (Colored Vinyl) (2023/6/30発売)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 53分に出品され04月15日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はドイツ盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2023/6/30発売

ドイツ盤

レーベル：SONY BMG EUROPE

収録曲：