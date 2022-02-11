『【輸入盤LPレコード】Fabrizio Moro / La Mia Voce (Bonus Tracks) (Colored Vinyl) (Red)(2022/2/11発売)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 23時 24分に出品され05月07日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2022/2/11発売

輸入盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

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