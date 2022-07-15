『【輸入盤LPレコード】Jerry Fielding (Soundtrack) / Scorpio (Colored Vinyl) (Red)(2022/7/15発売)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 07時 59分に出品され03月04日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はイタリア盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/7/15発売

イタリア盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

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