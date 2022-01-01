『【輸入盤LPレコード】Bub Styles / Land Of Silk & Money(2022/1/21発売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 14時 13分に出品され04月02日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はイタリア盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/1/21発売

イタリア盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

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