『【輸入盤CD】VA / Raiz Spinetta【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 34分に出品され03月08日 02時 34分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2014/10/21 発売
アルゼンチン盤
レーベル：IMPORTS
収録曲：
WILSON RODRIGUES WILSON RODRIGUES PECA BIS PECA BIS
¥ 8539
ジョージ・マーティン・ボックス・セット
¥ 8484
ブラジリアン・ソウル&ディスコ・コンピレーション・アルバム テルサ~エメラルド
¥ 8446
セルソ・フォンセカ CELSO FONSECA LIKE NICE
¥ 8371
Bob Marley & The Wailers Catch A Fire (50th Anniversary) ［3LP+12inch］ LP
¥ 8603
ETHNIC FIGHT BAND ETHNIC FIGHT BAND MUSIC EXPLOSION MUSIC EXPLOSION
¥ 8539
SCIENTIST WORLD AT WAR
¥ 8539
米CD Stone Love Champion Sound 1 RLG0012 Reggae Lounge /00110
¥ 8301
PRINCE HAMMER / THEM MUST FALL (12インチシングル)
¥ 8295
MAJISTARIANS / SO MANY TIMES (12インチシングル)
¥ 8295
FREDDIE MCGREGOR / LEAVE YAH / 20 MILES BLACKSTAR LINER / STEP IT UP (12インチシングル)
¥ 8295
MERVA GRIER / HOPETON LINDO / FEELING LIKE A MILLION / WE ARE ONE (12インチシングル)
¥ 8295
PRINCE HAMMER / WARIKA HILL (12インチシングル)
¥ 8295
FREDDIE MCKAY / IN TIMES OF TROUBLE (12インチシングル)
¥ 8295
ETHIOPIANS / OPEN THE GATE OF ZIO (JAMAICA-ORIGINAL)
¥ 8295
V.A. / REGGAE POWER (JAMAICA-ORIGINAL)
¥ 8295
SLIM SMITH / MEMORY OF SLIM SMITH (UK-ORIGINAL)
¥ 8295
ウェイラーズ (REGGAE) / キャッチ・ア・ファイアー 国内盤 (国内盤帯なし)
¥ 8260
落札価格8330円
430 入札履歴
終了
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