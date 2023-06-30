『[輸入盤LPレコード]Fabri Fibra / Mr Simpatia (Black) (180gram Vinyl) (2023/6/30発売)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 01時 18分に出品され03月18日 01時 18分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はイタリア盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2023/6/30発売

イタリア盤

レーベル：EPIC EUROPE

収録曲：