『【輸入盤LPレコード】Travis / Invisible Band (w/CD) (Box) (Clear Vinyl) (Deluxe Edition) (Limited Edition)(2021/12/3発売)(トラヴィス)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 02分に出品され04月30日 11時 02分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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2021/12/3発売
輸入盤
レーベル：ZYX RECORDS
収録曲：
CRAFT RECORDINGS
収録曲：
(トラヴィス)
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¥ 8330
落札価格8330円
863 入札履歴
終了
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