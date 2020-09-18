『【輸入盤LPレコード】Travis / Invisible Band (w/CD) (Box) (Clear Vinyl) (Deluxe Edition) (Limited Edition)(2021/12/3発売)(トラヴィス)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 02分に出品され04月30日 11時 02分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2021/12/3発売

輸入盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

CRAFT RECORDINGS

収録曲：

(トラヴィス)