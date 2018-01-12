『【輸入盤CD】VA / Stax Singles 4: Rarities & Best Of (2018/1/12発売)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 23時 21分に出品され03月17日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2018/1/12 発売
輸入盤
レーベル：CRAFT RECORDINGS
収録曲：
1. Carla & Rufus: Deep Down Inside 2:20
2. Rufus and Friend: Yeah， Yea - Ah 2:15
3. Prince Conley: All the Way 2:41
4. The Canes: Ill Never Give Her Up 2:25
5. The Astors: Just Enough to Hurt Me 2:24
6. Eddie Kirk: I Found a Brand New Love 2:45
7. Rufus Thomas: Fine and Mellow 2:56
8. Booker T. & the MGs: Fannie Mae 2:05
9. Floyd Newman: Sassy 2:05
10. Rufus Thomas: I Want to Get Married 2:20
11. Bobby Marchan: Thats the Way It Goes 2:36
12. The Cobras: Shake Up 2:10
13. Barbara and the Browns: You Belong to Her 2:30
14. Dorothy Williams: Watchdog 2:30
15. Barracudas: Free for All 2:18
16. Barbara & the Browns / I Dont Want Trouble 2:00
17. Gorgeous George / Sweet Thing 2:38
18. The Astors / I Found Out 2:42
19. Rufus & Carla Thomas / Were Tight 2:10
20. Rufus Thomas / Chicken Scratch 2:20
21. Ruby Johnson / Weak
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落札価格8330円
631 入札履歴
終了
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