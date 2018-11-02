『【輸入盤CD】VA / Jazz On A Summers Day (Box) (Ntr0) (2018/11/2発売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 50分に出品され03月10日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2018/11/2 発売

ＵＫ盤

レーベル: CHARLY RECORDS UK



収録曲：