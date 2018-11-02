『【輸入盤CD】VA / Jazz On A Summers Day (Box) (Ntr0) (2018/11/2発売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 50分に出品され03月10日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2018/11/2 発売
ＵＫ盤
レーベル: CHARLY RECORDS UK
収録曲：
[輸入盤LPレコード] Meshell Ndegeoecello / Omnichord Real Book (2023/6/23発売)(ミシェル・ンデゲオチェロ)
¥ 8330
【輸入盤CD】Roscoe Mitchell / Roscoe Mitchell - The Complete Remastered (ロスコー・ミッチェル)
¥ 8330
【輸入盤CD】Steve Lacy / Complete Remastered Recordings On Black Saint & So (スティーヴ・レイシー)
¥ 8330
[輸入盤CD]Charles Mingus / Changes: Complete 1970s Atlantic Studio Recordings (2023/6/23発売)(チャールズ・ミンガス)
¥ 8330
【輸入盤CD】Duke Ellington / Duke Box (デューク・エリントン)
¥ 8330
【輸入盤CD】DUKE ELLINGTON / SATIN DOLL COLLECTION: FEAT ALL-STAR ROAD BAND (デューク・エリントン)
¥ 8330
【輸入盤CD】HOAGY CARMICHAEL / IN PERSON 1925-1955 (BOX) (ホーギー・カーマイケル)
¥ 8330
【輸入盤LPレコード】Chet Baker / Chet Baker Sings (w/Book) (Bonus CD) (Box) (Deluxe Edition)(2022/4/29発売)(チェットベーカー)
¥ 8330
【輸入盤LPレコード】Yosuke Yamasita Trio / Dancing Kojiki(2023/4/21発売)
¥ 8330
[輸入盤LPレコード] Meshell Ndegeoecello / Omnichord Real Book (Colored Vinyl) (2023/6/23発売)(ミシェル・ンデゲオチェロ)
¥ 8330
マデリンペルー Peyroux， Madeleine - Careless Love LP レコード 輸入盤
¥ 8324
John Coltrane Blue Train: The Complete Masters＜限定盤＞ LP
¥ 8323
Bob James Feel Like Making Live!＜Colored Vinyl＞ LP
¥ 8323
10 Days Out: Blues From the Backroads (W/Dvd)
¥ 8310
Christmas Guitar 1
¥ 8308
カントリー・ギター・スタイルブック CD付
¥ 8299
Yamamoto， Tsuyoshi Trio - Misty LP レコード 輸入盤
¥ 8294
Wendell Harrison - Carnivorous Lady - 180-Gram Clear Vinyl LP レコード 輸入盤
¥ 8269
落札価格8330円
167 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！