『2016 WORLD SERIES COMPLETE (COLLECTORS EDITION)(2016/12/13発売) (輸入盤Blu-ray)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 57分に出品され03月19日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号】SFY17302BR

2016/12/13 発売

輸入盤

ジャンル：SPORTS



収録内容：

輸入盤ブルーレイですが日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。