[輸入盤ブルーレイ]Taken: The Complete Series【2025の人気アイテム】

商品情報

輸入盤ブルーレイですが日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。



※ご確認ください※

一部輸入版アニメブルーレイには、「リージョンコード」とは別の「国コード」というものが設定されている作品がございます。

お持ちのブルーレイ・プレイヤーが国コードをアメリカ等に変更できるかどうかご確認ください。(機種によりましては変更できない機種がございます。その場合はご視聴できない可能性がございますのでご注意ください。)

国コードをアメリカ(日本以外)に設定してご覧ください。

PS3、PS4、PS5は 初期設定で再生可能です。



種別:BLU-RAY

ジャンル:TV Action & AdventureTelevision

発売日:2020/11/13

ディスク枚数:5



コメント:Clive Standen, Jennifer Beals, Adam Goldberg, Gaius Charles. A former Green Beret hunts down an