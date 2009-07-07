『[輸入盤DVD]Volume 2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 05時 34分に出品され03月27日 05時 34分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらのＤＶＤはリージョン＝１の輸入盤DVDです。リージョン＝フリーのＤＶＤプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。

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種別：DIGITAL VIDEO DISC

ジャンル：DramaForeign-French

発売日：2009/7/7

ディスク枚数：4