『[輸入盤DVD]Luciano Pavarotti / Pavarotti & Friends Collection【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 09分に出品され03月09日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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種別：DIGITAL VIDEO DISC

ジャンル：Opera/Operetta Music Video (Concert/Performance)

発売日：2002/11/12

アーティスト：Luciano Pavarotti

収録曲目：

1.1 Danzi - Voglio Vivere Cosi

1.2 Franck， Cesar - Panis Angelicus

1.3 Zucchero - Miserere

1.4 Sting - Muoio Per Te

1.5 Dalla， Lucio - Caruso

1.6 Neville Brothers - One More Day

1.7 Ellens Gesaenge

1.8 Schubert， Franz - Ave Maria