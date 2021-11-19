『PROKOFIEV / TEATRO ALLA SCALA BALLET BOX (5PC)(2021/11/19発売)(輸入盤Blu-ray)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 32分に出品され03月13日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号】CMAJ758704BR

2021/11/19 発売

輸入盤

ジャンル：CHAMBER MUSIC & RECITALS



レーベル：C MAJOR

収録内容：



輸入盤ブルーレイですが日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。

The present release showcases five outstanding ballets from the legendary Teatro alla Scala. First is Romeo and Juliet. The stars of this masterly performance are Roberto Bolle and Misty Copeland， together for the first time in this ballet. Next is The Sleeping Beauty which received fantastic reviews: "Timofej Andrijashenko had a great debut with the D?sir? of Nureyev. Polina Semionova was an amazing Aurora" (Strata Gemmi) "A great production， a success thank