SHAKESPEARE/ALLAM/BENJAMIN / KINGS & ROGUES (4PC) (2022/1/7発売) (輸入盤DVD)【2025の人気アイテム】

商品情報

こちらのDVDは輸入盤DVDです。リージョン=フリーのDVDプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。

YAHOOではリージョン=フリーのDVDプレイヤーもお取り扱いしております。



2022/1/7 発売

輸入盤

ジャンル:CHAMBER MUSIC & RECITALS

レーベル:BBC / OPUS ARTE



収録内容:

Rebellion and maturity run through Shakespeares histories like a single twisted thread, exemplified by the tearaway turned - hero Hal and his forever adolescent associate Falstaff, who deserves and gets a comedy to himself in The Merry Wives of Windsor. Lives real and imagined, nobles and begga