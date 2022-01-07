『SHAKESPEARE/ALLAM/BENJAMIN / KINGS & ROGUES (4PC) (2022/1/7発売) (輸入盤DVD)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 25分に出品され03月16日 17時 25分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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2022/1/7 発売
輸入盤
ジャンル：CHAMBER MUSIC & RECITALS
レーベル：BBC / OPUS ARTE
収録内容：
Rebellion and maturity run through Shakespeares histories like a single twisted thread， exemplified by the tearaway turned - hero Hal and his forever adolescent associate Falstaff， who deserves and gets a comedy to himself in The Merry Wives of Windsor. Lives real and imagined， nobles and begga
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落札価格8330円
573 入札履歴
終了
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