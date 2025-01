SQUID GIRL (7PC) (アニメ) (2017/11/28発売) (輸入盤DVD)【お歳暮】

商品情報

こちらのDVDは輸入盤DVDです。リージョン=フリーのDVDプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。

YAHOOではリージョン=フリーのDVDプレイヤーもお取り扱いしております。



2017/11/28発売

輸入盤

ジャンル:ANIME / JAPANIMATION

レーベル:SECTION 23



収録内容:

Angered by mankind’s pollution of her beloved ocean, Squid Girl rises from the dark and mysterious depths in order to punish the loathsome human race! Unfortunately, that plan immediately hits more snags than a dozen fishing lines in a washing machine. Not only does her small stature not intimidate huma