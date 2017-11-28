『SQUID GIRL (7PC) (アニメ) (2017/11/28発売) (輸入盤DVD)【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 17分に出品され03月17日 01時 17分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2017/11/28発売

輸入盤

ジャンル：ANIME / JAPANIMATION

レーベル：SECTION 23



収録内容：

Angered by mankind’s pollution of her beloved ocean， Squid Girl rises from the dark and mysterious depths in order to punish the loathsome human race! Unfortunately， that plan immediately hits more snags than a dozen fishing lines in a washing machine. Not only does her small stature not intimidate huma