『【輸入盤Blu-ray】MAJESTIC PRINCE: COMPLETE COLLECTION (4PC)(2023/5/23発売)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 11時 08分に出品され03月13日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 輸入盤ブルーレイですが、日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。

2023/5/23 発売

輸入盤

ジャンル：ANIME / JAPANIMATION



レーベル：SECTION 23

収録内容：