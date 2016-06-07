『MEDAKA (5PC) (アニメ) (2016/6/7) (輸入盤DVD)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 10時 30分に出品され03月24日 10時 30分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 こちらのＤＶＤは輸入盤ＤＶＤです。リージョン＝フリーのＤＶＤプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。

YAHOOではリージョン＝フリーのＤＶＤプレイヤーもお取り扱いしております。



2016/6/7 発売

輸入盤

ジャンル：ANIME / JAPANIMATION

レーベル：SECTION 23



収録内容：