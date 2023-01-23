『遠藤商事 業務用 脱着式ジャンボ火起し(鋳物目皿付)中 20cm 本体ー鉄製・柄ー木製 日本製 QHO042【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 05時 11分に出品され04月12日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

遠藤商事 業務用 脱着式ジャンボ火起し(鋳物目皿付)中 20cm 本体ー鉄製・柄ー木製 日本製 QHO042



【商品説明】

・サイズ:中

・柄長(mm):300

・直径(mm):200

・質量(kg):2.4



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。