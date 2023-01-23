『ドクターズダイエット 猫用 シニア 1.5kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 45分に出品され03月03日 17時 45分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドクターズダイエット 猫用 シニア 1.5kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8330円
541 入札履歴
終了
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