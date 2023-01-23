『ワイヤレスイヤホン JVC HA-FX57BT-B Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 01時 56分に出品され04月13日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
JVC HA-FX57BT-B Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブラック
JVCケンウッド
【商品説明】
・【VGP 2017SUMMER 受賞】(Bluetoothインナーイヤー型ヘッドホン:1万円未満部門)
・好みの長さに調節できるのでケーブルが絡みにくい、スマートケーブルアジャスター
・最大14時間の連続音楽再生。長時間連続音楽再生と安定した装着性を両立する、ネックバンドスタイルのワイヤレスヘッドホン
・長時間再生と安定した装着性を両立するネックバンドスタイル
・音漏れを低減する2重構造ボディ
・高磁力ネオジウムマグネットによる高音質再生&メタリックボディ採用の上位モデル
・高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質ドライバーユニットによりパワフ
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ
¥ 8330
アップル エアポッ 第2世代 ワイヤレスイヤホン Apple AirPods with Charging Case 第2世代 ワイヤレス充電に非対応 MV7N2J/A 新品未開封
¥ 8330
KBEAR-Lark イヤホン 1BA+1DDの2ドライバハイブリッドイヤホン イヤモニ カナル型 中華イヤホン 2pinの銀メッキリケーブル対応【ネットワーク基盤が入っているモ
¥ 8330
BEARTAIN オープンイヤーヘッドフォン 気伝導ヘッドフォン ワイヤレス Bluetooth 5.2 IPX6 防水ワークアウトヘッドフォン 内蔵マイク ランニングワークアウト用
¥ 8330
Bluetooth イヤホンドライバー搭載16
¥ 8330
EARB Bluetooth Headphones Wireless Earbuds with 4 Speakers， Hi-Res Audio Earphones 30H Playtime with Charging Case and LED Display Touch Control Water
¥ 8330
Speck Products Presidio PRO Airpods PROケース ブラック/ブラック
¥ 8330
Bltooth 5.3， Wiele Ebud pot with Dul i， Wiele Noie nelng E Bud with Ove-E Ehoo， IP7 Wtepoof， 56H Deep B Hedet fo unning ndoid iO
¥ 8330
Trn インイヤーモニターヘッドホン TA1 Knowles BA+DD ハイブリッドドライバー IEMイヤホン メタルシェル MMCX取り外し可能 銀メッキケーブル ノイズアイソレー
¥ 8330
Togetface Kids Wireless Headphones - Cool Shape with Bluetooth 5.1 Headphones， Built-in Microphone， 36 Hours Playtime， IPX5 Waterproof， Touch Control，
¥ 8330
Xmenha True Wireless Earbuds with Earhooks Sport Bluetooth 5.1 Ear Buds IPX7 Waterproof Running Workout Headphones with Microphone in Ear Noise Cancel
¥ 8330
MPWHYL Bluetoth 5.2 Headphones， Active Noise Canceling Wireless Earbuds， Deep Bass in Ear Earphones， 30H Playtime with Charging Case， Portable for Wor
¥ 8330
USB Cヘッドホン Samsung S22+ Ultra S23用 タイプCヘッドホン マイク付き HiFiステレオ ボリュームコントロール マグネット式 インイヤー 有線イヤホン Galaxy
¥ 8330
Smart Glasses， Multifunction Bluetooth Stereo Sunglasses with Headphone， fo
¥ 8330
UGREEN USB-C to Lightning Audio Adapter Bundle with Braided USB C to 3.5mm Audio Adapter Compatible with Samsung Galaxy S21
¥ 8330
Bone Conduction Headphone/Earbuds Bluetooth， Open Ear Wireless Sports IP56 Waterproof Earphone/Headset with Mic＆Reflective Strips Behind the head for
¥ 8330
特別価格0020015401好評販売中
¥ 8330
KINBOOFIN KZ x Crinacle CRN ZEX Pro インイヤーモニター、静電ドライバー＆ダイナミックドライバー＆バランスドアーマチュアドライバー トリプルハイブリッド
¥ 8330
落札価格8330円
772 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！