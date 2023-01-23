日本国内正規品 / Apple エアポッズ AirPods with Charging Case 第2世代 ワイヤレスイヤホン / MV7N2J/A / 保証未開始 / 新品未開封【2025年の人気アイテム】

商品情報

・新品・未開封品

同梱品は全て揃っております。

・型番：MV7N2J/A

・JAN:4549995069389

・製品の故障・初期不良等がございましたら弊店までご連絡お願い致します。

・未開封状態であっても、Appleのメーカー1年保証がすでに開始されている場合がございます。

・AppleCareへの加入に関しまして、当店では保証いたしかねますので予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます。



【Airpods保証開始日について】

Appleの出荷日をもとに保証有効期限（推定）が表示されることになっております。

保証は開始されていた未開封新品でございます。

保証は開始されていましたので値段はお得です。