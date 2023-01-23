『日本国内正規品 / Apple エアポッズ AirPods with Charging Case 第2世代 ワイヤレスイヤホン / MV7N2J/A / 保証未開始 / 新品未開封【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 13分に出品され03月28日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・新品・未開封品
同梱品は全て揃っております。
・型番：MV7N2J/A
・JAN:4549995069389
・製品の故障・初期不良等がございましたら弊店までご連絡お願い致します。
・未開封状態であっても、Appleのメーカー1年保証がすでに開始されている場合がございます。
・AppleCareへの加入に関しまして、当店では保証いたしかねますので予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【Airpods保証開始日について】
Appleの出荷日をもとに保証有効期限（推定）が表示されることになっております。
保証は開始されていた未開封新品でございます。
保証は開始されていましたので値段はお得です。
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落札価格8330円
121 入札履歴
終了
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