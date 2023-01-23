【限定セール】LE LABO ル ラボ べ ガイアック GAIAC 10 EDP SP 100ml 香水 正規品 送料無料【2025年度カレンダ】

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商品容量：100ml



商品紹介：

シティ エクスクルーシブ コレクションのうち東京限定のガイアック10。スモーキーで滑らかなガイアックウッドをベースに、４種のムスクとシダー、オリバナムのブレンドによって完成されたウッディムスク。意外にもインスピレーション源は北海道の温泉。肌に心地よく寄り添い、心を落ち着かせる、どこか不思議でいて日本の美意識を感じさせる香りです。【ユニセックス／ウッディ／オードパルファン】

香りのノート:



ムスク ガイアックウッド シダー