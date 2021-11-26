『【輸入盤LPレコード】VA / Ethiopian Modern Instrumentals Hitsious (2021/11/26発売)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 50分に出品され03月21日 05時 50分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2021/11/26発売

輸入盤

レーベル：GROOVE DIGGERS

収録曲：

Seminal compilation of instrumental tracks， originally released in Ethiopia in 1972. Features tracks from T?sfa-Maryam Kidan?， Bahta G?br?-Heyw?t and Mulatu Astatk? including the hit Y?g?l? Tezeta