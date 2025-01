【輸入盤LPレコード】VA / Ethiopian Modern Instrumentals Hitsious (2021/11/26発売)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



こちらの商品はネコポスでお届けできません。

2021/11/26発売

輸入盤

レーベル:GROOVE DIGGERS

収録曲:

Seminal compilation of instrumental tracks, originally released in Ethiopia in 1972. Features tracks from T?sfa-Maryam Kidan?, Bahta G?br?-Heyw?t and Mulatu Astatk? including the hit Y?g?l? Tezeta