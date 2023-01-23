『特別価格タミヤ 1/350 ディテールアップパーツシリーズ No.22 船員セット 144体入 プラモデル用パーツ 12622並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 23時 21分に出品され03月17日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8330円
558 入札履歴
終了
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