『AIHOORワイヤレスヘイヤホン Bluetooth 5.0 ブルートゥース 充電ケースを合わせる ノイズキャンセリング タッチ操作 内蔵マイク クリア音声 最大30時間再生 Andr【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 05時 34分に出品され04月05日 05時 34分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8330円
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