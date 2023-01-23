『TOPDesign 12-Pack Economical 16x15 Red Cotton Tote Bag， Lightweight Medium Reusable Grocery Shopping Cloth Bags， Suitable for DIY， Advertisi並行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 53分に出品され03月28日 13時 53分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売実績多数全国送料無料。並行輸入品の為海外から5~18日でお届けいたします。税関検査にて開封されますが、商品自体は新品ですのでご安心くださいませ。数量、カラー違い、当店で取り扱いがない商品につきましても、お気軽にお問い合わせください。お客様に寄り添ったきめ細やかな対応を心がけております。ぜひ安心してご利用ください。NBshopping
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