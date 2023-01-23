『zucchero filato ショルダーバッグ BR ブラウン 40 48300【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 16分に出品され04月14日 20時 16分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ちょっとしたお出掛けに便利なサイズのショルダーバッグです。 生産国:インドネシア 素材・材質:牛革 商品サイズ:タテ19cm×ヨコ24cm×マチ10cm 重量:550g 仕様:ショルダー全長:135cm内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 ※サプライヤー直送品 ご注文後5〜6営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)

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