『ショルダーバッグ バッグ ブロンテ ダブルハンドルショルダーバッグ / Bronte Double Handle Shoulder Bag【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 56分に出品され03月12日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:64241326

ショップ:CHARLES & KEITH，チャールズ＆キース

ブランド:CHARLES & KEITH，チャールズ & キース

商品名:ブロンテ ダブルハンドルショルダーバッグ / Bronte Double Handle Shoulder Bag

カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ

ブランド品番:CK2-20671387

素材:合成皮革

原産国:中国

カラー:ブラック，サンドベージュ，ブルー系その他3，レンガ

サイズ:M

企画ID:1576736，1411347

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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ブロンテ

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