『ショルダーバッグ バッグ ブロンテ ダブルハンドルショルダーバッグ / Bronte Double Handle Shoulder Bag【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 56分に出品され03月12日 04時 56分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:64241326
ショップ:CHARLES & KEITH，チャールズ＆キース
ブランド:CHARLES & KEITH，チャールズ & キース
商品名:ブロンテ ダブルハンドルショルダーバッグ / Bronte Double Handle Shoulder Bag
カテゴリ:バッグ>ショルダーバッグ
ブランド品番:CK2-20671387
素材:合成皮革
原産国:中国
カラー:ブラック，サンドベージュ，ブルー系その他3，レンガ
サイズ:M
企画ID:1576736，1411347
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落札価格8330円
927 入札履歴
終了
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