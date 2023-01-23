キャットタワー 麻紐 超可愛い スリム 省スペース おしゃれ 爪研ぎ 猫タワー キャットハウス 猫ベッド 隠れ家 階段 ボンボンおもちゃ ペット用品【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

01幻の星雲デザイン、猫ちゃんの最高遊園地，猫ちゃんも飼い主様も一緒に楽しめる！

02ふわふわ台座 柔らかいモヘア生地 安定した据え置きタイプ

03隠れ家 暗いところが好きなねこと似合う隠れ家。寝心地と安定感がいい、くつろぎの絶好所です。

04ゆらり麻紐 中空に揺れる麻紐、猫の狩猟本能が目覚めさせます。猫にとっていい運動道具です。

05のんびりハンモック付き リラックに休めるスペースです。ゆらりゆらりと、いい夢になる場所?



ご注意：

※お客様組み立て品となります。

※本商品の組み立てやご使用に際しては、乱暴に扱いますと破?やケガの原因となりますので、丁寧にお取り扱いください。

※商品デザインは、品?に差し支えない程度に、予告なく変更する場合があります。

※新しく入荷した商品は今まで?売していた商品と色差がある場合がございます。

※商品のデザインが写真と違う場合がございますが品質上の問題なく使えますのでご了承下さい。

※必ず水平で、安定した場所に設置してください。

※運送途中に損害をもたらす可能があり、ご心配なく気軽に弊社とご連絡ください。