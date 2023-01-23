『Anti Bark Collar with Shock Sound Vibration， Electric Dog Training Collar Smart Anti Barking Dog Shock Collar， Magnetic Rechargeable Electric Shock No【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 49分に出品され04月05日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外拠点より発送する為、お届けまでに通常5〜15営業日程度お時間を頂戴しております。 説明書等が付属している場合、基本的に英語表記となります。並行輸入品の為、メーカー保証はございませんので、予めご了承くださいませ。 海外からの輸送に伴い、外箱にダメージが生じたり、税関で開封される場合がございます。
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落札価格8330円
178 入札履歴
終了
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