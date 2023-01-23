『ロイヤルカナン SHN ミニ ライト 犬用 4kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 04時 54分に出品され04月25日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン SHN ミニ ライト 犬用 4kg



【商品説明】

・容量：4kg



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 27.70 cm

奥行 : 38.30 cm

重量 : 4.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。