『ブリーフィング 公式正規品 ゴルフカバー パターカバー PUTTER COVER SP WHITE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 14時 10分に出品され04月04日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ブリーフィング] 【公式正規品】 ゴルフカバー パターカバー PUTTER COVER SP WHITE



【商品説明】

・タテ19cmxヨコ16cmxマチ8cm

・性別: メンズ

・留め具の種類: マグネット

・表地: コーデュラ×SPECTRA ナイロン

CMR-X087XNQJTW

【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。