『炎の体育会TV ミリオンスプーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 10分に出品され03月15日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
炎の体育会TV ミリオンスプーン
【商品説明】
・(C)TBS
・対象年齢 :6歳から
・対象性別 :男女共用
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 42.40 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8329円
677 入札履歴
終了
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