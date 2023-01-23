『炎の体育会TV ミリオンスプーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 10分に出品され03月15日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

炎の体育会TV ミリオンスプーン



【商品説明】

・(C)TBS

・対象年齢 :6歳から

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 42.40 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。