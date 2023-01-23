『正規品／エバニュー メッシュビブス1-10（オレンジ） EVERNEW キャンプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 21時 20分に出品され04月11日 21時 20分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エバニュー / EVERNEW

商品名：メッシュビブス1-10（オレンジ）



メーカー品番：EKB401

JANコード：4934048626938



オレンジ



白：90、赤：100、ピンク：120、オレンジ：200、黄：400、緑：500、青：700、サックス：708幅55cm×丈60cm重量：55g／枚一般用フリーサイズ単色No.1〜10の10枚組 材質：ポリエステル メッシュ両面プリント 台湾製



視認性がいいエバニューの新しいビブス1−10と11−20のセット販売



※画像はイメージです。