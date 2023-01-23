『Naturehike 寝袋 手伸ばしできる シュラフ コンパクト 超軽量 保温 快適温度9℃ 1人用 アウトドア キャンプ 車中泊 登山 ツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 15時 38分に出品され05月03日 15時 38分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Naturehike 寝袋 手伸ばしできる シュラフ コンパクト 超軽量 保温 快適温度9 1人用 アウトドア キャンプ 車中泊 登山 ツ



【商品説明】

・【お手入れ簡単＆丸洗いOK】 ご使用の前に、日光に当たっておけば、水分が蒸発され、寝袋がもっと暖かくなります。洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に保つことができます。

・【保温性＆通気性抜群】ゆったりとしたサイズなので布団のように寝ることができます。使用サイズ：230x95cm（ps200/ps300）；収納サイズ：φ23x45cm（ps200）/φ26x48cm（ps300）；重量：1.6kg（ps200）/1.9kg（ps300）；コンフォート温度：9（ps200）/4（ps300）。専用収納袋付き。シュラフの表地は撥水性に優れたタフタ

X09PDQS5QK



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。