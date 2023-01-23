『Civic Education and Contested Democracy: Towards a Pedagogic【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 05時 53分に出品され03月11日 05時 53分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Civic Education and Contested Democracy: Towards a Pedagogic