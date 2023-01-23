マルカン コンパクトケージ Mサイズ (x 1)【2025年度カレンダ】

商品情報

商品紹介車でのおでかけや通院に便利なケージです。組立簡単、折りたたんでコンパクトに収納でき、トレーの出し入れも簡単です。出入りがしやすい2ドア設計。キズが付きにくいハンマーノック塗装を採用。使用上の注意本品を使用し続けることにより扉のロック部分がゆるんで外れやすくなり、ペットが逃げ出してしまう恐れがあります。定期的に扉部分が確実にロックされているか確認してください。飼育するペットが逃げ出したりする恐れがある場合は、使用を中止してください。原材料・成分本体:スチール、トレー:PP、ハンドル:PP使用方法本品は、犬・猫用ケージです。その他の目的には使用しないでください。ご注意（免責）＞必ずお読みください商品の規格、開発は安全性を重視しながら行っていますが、商品特性によって?