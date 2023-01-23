『送料無料 メイソンピアソン ヘアブラシ ブリッスル＆ナイロン ジュニア MASON PEARSON BN2 黒 くし 櫛 頭皮 マッサージ 美容【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 48分に出品され03月29日 18時 48分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 採寸

単位(cm)/長さ/横幅

ブラシ本体/23/7.5

クリーニングブラシ/8/4.5

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド：MASON PEARSON メイソンピアソン

アイテム：ヘアブラシ

スタイルNo：BN2

商品名：ブリッスル＆ナイロン ジュニア

原産国：UK 他

素材：猪毛、ナイロン、酢酸セルロース、天然ゴム

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

※スマートフォンでご覧の方は下の「商品説明をもっと見る」ボタンを押してご覧いただきますようお願いします。

※こちらの商品は並行輸入品です



管理No. 77510040

ホワイトデー ホワイトデーのお返し ホワイトデー2023