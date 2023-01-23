『送料無料 メイソンピアソン ヘアブラシ ブリッスル＆ナイロン ジュニア MASON PEARSON BN2 黒 くし 櫛 頭皮 マッサージ 美容【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 48分に出品され03月29日 18時 48分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
単位(cm)/長さ/横幅
ブラシ本体/23/7.5
クリーニングブラシ/8/4.5
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：MASON PEARSON メイソンピアソン
アイテム：ヘアブラシ
スタイルNo：BN2
商品名：ブリッスル＆ナイロン ジュニア
原産国：UK 他
素材：猪毛、ナイロン、酢酸セルロース、天然ゴム
ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。
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※こちらの商品は並行輸入品です
管理No. 77510040
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落札価格8329円
133 入札履歴
終了
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