『牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 13時 38分に出品され04月05日 13時 38分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品サイズ】：幅 約74cm×奥行 約49cm×高さ 約56cm （キャスター込み） 【2ドア・ロック機能付き】：正面ドア：横 約29cm×縦 約32cm 屋根面ドア：横 約27cm×縦 約35.5cm 【移動ラクラク】キャスター付きなので、お掃除などでケージを移動することは楽々！ストッパー付きキャスター×2で、安定性にも心配なく。 【お掃除簡単】：ケージの下部には、引き出しトレーが付きて、ペットの食べこぼしや毛などのゴミを簡単にお掃除できます。 【3色選べる】インテリア性の高い、明るいカラー3色を選べいただけます。 小型犬、猫、ウサギまで使えるケージ