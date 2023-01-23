『トランジットゲート TransitGate G2 本革 ウエストバッグ TGW9068 ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 54分に出品され03月03日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トランジットゲート TransitGate G2 本革 ウエストバッグ TGW9068 ネイビー



【商品説明】

・タテ16cmxヨコ37cmxマチ7cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・収納可能サイズ: B5サイズ以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 本革

・重量:220g



【サイズ】

高さ : 8.89 cm

横幅 : 17.27 cm

奥行 : 38.35 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。