『トランジットゲート TransitGate G2 本革 ウエストバッグ TGW9068 ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 54分に出品され03月03日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トランジットゲート TransitGate G2 本革 ウエストバッグ TGW9068 ネイビー
【商品説明】
・タテ16cmxヨコ37cmxマチ7cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・収納可能サイズ: B5サイズ以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 本革
・重量:220g
【サイズ】
高さ : 8.89 cm
横幅 : 17.27 cm
奥行 : 38.35 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8329円
594 入札履歴
終了
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