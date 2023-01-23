『SOMIC ワイヤレスヘッドセット ゲーミングヘッドセット Bluetooth 5.2 有線 260ｇ超軽量 オーバーイヤーヘッドホン 低遅【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 22時 50分に出品され04月30日 22時 50分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SOMIC ワイヤレスヘッドセット ゲーミングヘッドセット Bluetooth 5.2 有線 260ｇ超軽量 オーバーイヤーヘッドホン 低遅
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8329円
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終了
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