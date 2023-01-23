『1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 12分に出品され04月19日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。