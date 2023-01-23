『猫 ハウス ドーム型 小型犬用 猫 猫用 ペットハウス ドーム 室内 冬用 おしゃれ かわいい クッション 洗える ペットベット かわいい 暖かい 猫ベット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 02時 37分に出品され03月30日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品仕様
商品名：ペットハウス
カラー：4色
サイズ：S/M/L
重量：約2kg
適用範囲：0-7kg
素材：ベルベット＋スポンジ
内容物：PPコットン100％
※お客様のお使いのモニター等の環境により、多少色味が異なる場合がございます。
※サイズ表記は実物と若干の誤差が生じる場合があります。
「取り外し可能」：取り外しのデザインは四季通用のペットベッドです。冬用にはとても暖かいです。夏には取り外しても適用です。
「大空間」：子猫は２?４匹適用です。子犬は１?２匹大丈夫です。空間は長さでも高さでもペットにもっと自由な環境を与えます。
「デザイン」：可愛いとハウスデザインで、ペットは寝っても遊んでも安心に楽しできます。
「生地」：表地は北極ベルベットを採用して、中には高い弾性のｐｐ綿を採用して、ベッドとしてはとても柔らかいです。洗濯は簡単に手洗いと洗濯機で洗えます。
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落札価格8329円
828 入札履歴
終了
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