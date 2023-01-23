猫 ハウス ドーム型 小型犬用 猫 猫用 ペットハウス ドーム 室内 冬用 おしゃれ かわいい クッション 洗える ペットベット かわいい 暖かい 猫ベット【コストコ お買い得】

商品情報

商品仕様

商品名：ペットハウス

カラー：4色

サイズ：S/M/L

重量：約2kg

適用範囲：0-7kg

素材：ベルベット＋スポンジ

内容物：PPコットン100％

※お客様のお使いのモニター等の環境により、多少色味が異なる場合がございます。

※サイズ表記は実物と若干の誤差が生じる場合があります。



「取り外し可能」：取り外しのデザインは四季通用のペットベッドです。冬用にはとても暖かいです。夏には取り外しても適用です。

「大空間」：子猫は２?４匹適用です。子犬は１?２匹大丈夫です。空間は長さでも高さでもペットにもっと自由な環境を与えます。

「デザイン」：可愛いとハウスデザインで、ペットは寝っても遊んでも安心に楽しできます。

「生地」：表地は北極ベルベットを採用して、中には高い弾性のｐｐ綿を採用して、ベッドとしてはとても柔らかいです。洗濯は簡単に手洗いと洗濯機で洗えます。