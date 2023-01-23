『ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツ サングラス ロード バイク 自転車 マラソン ジョギング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 09分に出品され03月19日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツ サングラス ロード バイク 自転車 マラソン ジョギング 運動 トライアスロン テニス 野球 交換 レンズ SINTRYX シントリクス 交換 レンズ マルチ レーザー オレンジ LE494003
商品コード：12059428374
型番：LE494003
サイズ：レンズ幅：66mm
カラー：マルチレーザー オレンジ
【シントリクス専用交換レンズ LE494003】サングラスのフレームは付属しません。
可視光線透過率:21.9%
レンズ幅:66mm
高さ:44mm
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落札価格8329円
319 入札履歴
終了
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