『ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツ サングラス ロード バイク 自転車 マラソン ジョギング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 09分に出品され03月19日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ルディプロジェクト(RUDYPROJECT) スポーツ サングラス ロード バイク 自転車 マラソン ジョギング 運動 トライアスロン テニス 野球 交換 レンズ SINTRYX シントリクス 交換 レンズ マルチ レーザー オレンジ LE494003



商品コード：12059428374

型番：LE494003

サイズ：レンズ幅：66mm

カラー：マルチレーザー オレンジ



【シントリクス専用交換レンズ LE494003】サングラスのフレームは付属しません。

可視光線透過率:21.9%

レンズ幅:66mm

高さ:44mm

8カーブレンズ