『Mani・Mani 淡水パール コサージュブローチ バラモチーフ 高級 本物素材６月誕生石 巾着袋 お手入れクロス付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 45分に出品され04月01日 09時 45分に終了予定です。即決価格は8,328円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mani・Mani 淡水パール コサージュブローチ バラモチーフ 高級 本物素材６月誕生石 巾着袋 お手入れクロス付
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 10.30 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8328円
132 入札履歴
終了
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