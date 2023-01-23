『Mani・Mani 淡水パール コサージュブローチ バラモチーフ 高級 本物素材６月誕生石 巾着袋 お手入れクロス付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 45分に出品され04月01日 09時 45分に終了予定です。即決価格は8,328円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mani・Mani 淡水パール コサージュブローチ バラモチーフ 高級 本物素材６月誕生石 巾着袋 お手入れクロス付



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 10.30 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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