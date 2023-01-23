『Mani・Mani 淡水パール コサージュブローチ バラモチーフ 高級 本物素材６月誕生石 巾着袋 お手入れクロス付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 59分に出品され03月29日 17時 59分に終了予定です。即決価格は8,328円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mani・Mani 淡水パール コサージュブローチ バラモチーフ 高級 本物素材６月誕生石 巾着袋 お手入れクロス付



【商品説明】

・パールは天然素材のため多少の色、カタチが異なり若干のエクボ等がございます。

・携帯に嬉しい巾着袋、お手入れクロス付き。

・母の日のギフト、プレゼントにも最適です。

・淡水真珠約3?(ナチュラルピンクオレンジ) バラ模造サンゴ約13? クリスタルガラス3mm 留具 ブローチピン ブローチ台 真鍮(銀色メッキ) 銅線 大きさ約57?×50? 重さ約9g

・装いを明るく印象付けてくれるコサージュブローチです。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 10.30 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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本物素材６月誕生石

巾着袋

お手入れクロス付