『UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース、放出するアライグマ30 x 40 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 56分に出品され03月30日 14時 56分に終了予定です。即決価格は8,328円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース、放出するアライグマ30 x 40 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.59 cm

横幅 : 18.03 cm

奥行 : 23.88 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。