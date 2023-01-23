『Achiyu ショルダーバッグ メンズ 革 牛革 軽量 防水 斜め掛けバッグ 肩掛けバッグ 鞄 カジュアル 男性 人気 通勤 自転車 本革【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 49分に出品され04月01日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,328円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Achiyu ショルダーバッグ メンズ 革 牛革 軽量 防水 斜め掛けバッグ 肩掛けバッグ 鞄 カジュアル 男性 人気 通勤 自転車 本革
【商品説明】
・【三層式、収納力抜群】三層式加え4つのポケットがあり、バッグを開けた時に見苦しい状態になることを避けるため、内部には様々な機能ポケットが搭載し、細かく分類収納が可能になる。適度なサイズで、日常生活や自転車やアウトドアなどにも大活躍です。
・【実用性とファッション両立】 実用性を第一に考え、自立できるデザインを採用し、普段出かけにちょっと休息の時、バッグを置くにも便利です。ベルトの長さはご自由に調節可能し様々な体型、体勢を対応できます。ベルトの接合部分も丁寧なステッチで縫製し、耐久性向上!!正面にポケットを配置して、携帯や財布など収納可能で、機能性が強いです。裏地にも耐久性が強い素材を採用して、長時
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8328円
737 入札履歴
終了
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