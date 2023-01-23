『ワンタッチテント ポップアップテント ワンタッチ アウト ワンタッチロッジ型テント 2人?4人用 ワンタッチポップアップ 設営 簡単 通気【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 13時 48分に出品され03月24日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,328円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワンタッチテント ポップアップテント ワンタッチ アウト ワンタッチロッジ型テント 2人?4人用 ワンタッチポップアップ 設営 簡単 通気 遮光 防風 撥水 折りたたみ 軽量 防災 キャンプ用品 アウトドア ハイキング 運動会 色選択 収納袋付き (3?4人用(カーキ))
【商品説明】
・【メッシュ網戸の二重構造】ツーリングテントの出入り口はメッシュの網戸と2重構造なので、虫の侵入を防いでくれます。また、ツーリングテントは風通しが良くなるので湿気や熱がこもらず、お昼寝なども心地よく楽しめます。
・【ワンタッチ式テント・設営簡単】ワンタッチテントなので、フレームを広げて、ロックするだけの簡単組み立てです！アウトドア初心者の方や女性でも素早くセットすることができます。時間や手間のかかる工程がありません！
・【便利なポケット付き】小物を収納しておくのに便利なポケット付き、すぐ取り出したいアイテムも
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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ogawa(オガワ) テント タープ用 ポール ALラチェットポール 250cm (4本継) 3039
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¥ 8319
Hultafors(ハルタホース) キャンプ アウトドア 斧 アックス 小型 高打撃性 刃長:約90mm オールラウンド プラス AV084
¥ 8318
落札価格8328円
758 入札履歴
終了
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